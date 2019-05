Dores nas costas levam 400 mil portugueses a faltar ao trabalho

Veja também:



As dores nas costas são uma das principais causas da ida ao médico e contribuem para o aumento das reformas entre os trabalhadores portugueses.

Segundo um estudo da Agência Europeia para a Segurança e Saúde no Trabalho, de 2014, mais de metade dos portugueses de diferentes setores de atividade admite passar muito tempo em posições dolorosas no trabalho.

As lesões da coluna não estão associadas apenas ao transporte de materiais pesados ou à realização de movimentos repetitivos. Passar demasiado tempo sentado ao computador, por exemplo, também pode provocar dores e contribuir para o absentismo laboral.

A Campanha “Olhe pelas suas costas” lembra que estas situações podem ser evitadas. A propósito do Dia do Trabalhador, Bruno Santiago, neurocirurgião e coordenador nacional da campanha, recomenda a quem passa muito tempo sentado que coloque “os joelhos mais altos do que as ancas e que o monitor do computador esteja à altura dos olhos”.

Quem transporta materiais pesados “deve ter o cuidado de não fletir o tronco, mas sim as pernas, segurar nos objetos perto do corpo e pedir ajuda sempre que necessário”.

O neurocirurgião lembra ainda aos trabalhadores que devem mudar frequentemente de posição, exercitar os músculos e praticar exercício físico regularmente.

Por ano, 400 mil portugueses faltam ao trabalho por causa das dores nas costas.