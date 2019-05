Aves é o primeiro campeão da liga sub-23

O Desportivo das Aves é o primeiro campeão da Liga Revelação, o campeonato de equipas sub-23. Os campeões empataram na última jornada com o Sporting de Braga (1-1) e ficaram à espera, após o apito final do árbitro, do desfecho do Rio Ave-Estoril para festejar.

Foi uma jornada final muito emotiva com três clubes com possibilidade de serem campeões: Aves, Rio Ave e Sporting.

Com o empate do Aves, o Rio Ave seria campeão se vencesse o Estoril, em Vila do Conde. O jogo estava nos descontos, empatado a um, mas o Estoril acabou por marcar e entregar o título ao Aves.

O Sporting tinha as contas mais complicadas, mas acabou por fazer o seu trabalho, ao golear o Benfica, por 4-2.