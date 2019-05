Rodolfo Reis aconselha FC Porto a seguir exemplo da aposta do Benfica na formação

Rodolfo Reis aconselha o FC Porto, sem reservas, a seguir o exemplo da aposta declarada do Benfica nos produtos da formação na próxima época. E com Sérgio Conceição ao leme.

O antigo capitão dos azuis e brancos está rendido à equipa de juniores que fez história no futebol português, sendo a primeira campeã da Europa da categoria no nosso país. Tanto que, numa altura em que Éder Militão está já vendido ao Real Madrid e a imprensa espanhola dá conta da iminente saída de Felipe para o Atlético de Madrid, abrem-se vagas importantes na defesa dos dragões.

Com pérolas como Diogo Queirós ou Diogo Leite a comandar os Sub-19 na conquista da Youth League, Rodolfo Reis recorda que, para os lados do Seixal, há muito nomes como Rúben Dias ou Ferro passaram de meras promessas a valores seguros, com titularidade assegurada. E prevendo a continuidade de Sérgio Conceição na próxima época, o antigo médio acredita numa relação de sucesso.



"Espero que já na próxima época o Sérgio Conceição tenha com ele dois, três miúdos na primeira equipa. Se é o momento ideal, numa altura em que Éder Militão já foi vendido ao Real Madrid e Felipe pode ser reforço do Atlético de Madrid? Não tenho dúvidas. E temos até, nessas posições, o caso do Benfica, que tem dois jovens de imenso valor a jogar na equipa principal. Saindo esses dois jogadores, abrirá vaga para estes jovens, que têm muito valor. O FC Porto tem o Pepe e pode ainda ir buscar um central com experiência. Mas se tiver de apostar, que aposte nos jovens a titular, porque depois da qualidade que demonstraram na Youth League, têm enorme talento e podem perfeitamente ser titulares no FC Porto", afirma, a Bola Branca.