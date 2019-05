Milan interessado em Brahimi

O site "tuttomercato" anuncia que o Milan está interessado em contratar Brahimi. O argelino do FC Porto está em fim de contrato, não tem acordo para a renovação e é alvo dos italianos, que espreitam a possibilidade de conseguir o extremo a custo zero.

Brahimi já foi observado em várias partidas, inclusivamente, "in loco", na sexta-feira em Vila do Conde, no empate portista a dois com o Rio Ave. Brahimi foi um dos melhores dos azuis e brancos e marcou um golo.

O avançado, de 29 anos, cumpre a quinta temporada no Dragão.