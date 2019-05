Jonas pondera reforma antecipada

Jonas pondera terminar a carreira no final da temporada e, de acordo com o jornal "Record", já o transmistiu ao balneário. O avançado tem mais um ano de contrato com o Benfica, mas as sucessivas lesões, que o têm impedido de dar um contributo regular, e a possibilidade de ser campeão esta época poderão pesar na decisão.

Jonas deseja despedir-se com o título e, caso tal suceda este ano, o ponta-de-lança deverá mesmo reformar-se antecipadamente.

Jonas tem 35 anos, renovou no último verão pelo Benfica até 2020 e esta época, apesar dos problemas físicos, tem 14 golos marcados, nas 28 partidas em que foi utilizado. O internacional brasileiro cumpre a quinta temporada na Luz. Tem 136 golos marcados, em 180 jogos.