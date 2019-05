Bucks apanham Celtics. Warriors fogem dos Rockets

Noite de meias-finais da NBA, nos Estados Unidos, com vitória dos Milwaukee Bucks sobre os Boston Celtics, por 123-102, e dos Golden State Warriors sobre os Houston Rockets, por 115-109.

A Este fica tudo empatado. A jogar em casa, os Bucks recuperaram da derrota sofrida no primeiro jogo. Giannis Antetokounmpo fez duplo-duplo, com 29 pontos e dez ressaltos e contou com a colaboração de Middleton, que fez 28 pontos. Bledsoe, com 21, também foi determinante. Os Celtics estiveram descalibrados, numa noite desinspirada do base Kyrie Irving (nove pontos, cinco ressaltos e quatro assistências). O melhor marcador de Boston foi Marcus Morris, com 17 pontos.

A eliminatória segue agora para Boston, onde se vão disputar os próximos dois jogos.

Campeões em fuga

Na Conferência Oeste, os Golden State Warriors voltaram a vencer os Houston Rockets e alargam vantagem para 2-0, antes da série rumar ao Texas. Kevin Durant marcou 29 pontos, num jogo em que todos os jogadores do cinco inicial dos campeões passaram dos 15 pontos. Draymond Green fez duplo-duplo (15 pontos e 12 ressaltos) e ainda fez sete assistências.

James Harden, com 29 pontos, foi o melhor marcador dos Rockets.

NBA

"Play-off", meias-finais, 3.º jogo

Conferência Este

Milwaukee Bucks-Boston Celtics, 123-102 (1-1)

Conferência Oeste

Golden State Warriors-Houston Rockets, 115-109 (2-0)