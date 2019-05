Uma despedida e o futuro

Três temas diferentes nas manchetes dos três desportivos nesta quarta-feira, 1 de maio. O "Record" anuncia a despedida de Jonas.

"Adeus à campeão". O avançado já terá transmitido que poderá terminar a carreira. Brasileiro deseja despedir-se com o título.

"Dragões do futuro", lê-se na manchete do jornal "O Jogo". Os campeões europeus de sub-19 continuam em destaque. Recebidos em festa e com direito a promessa presidencial. Pinto da costa já falou com Sérgio Conceição e deixa garantia: "Em breve alguns estarão na equipa principal". Fábio Vieira vai juntar-se a Romário Baró e Fábio Silva na pré-época.

"Conselho de Disciplina na mira do Benfica", titula "A Bola". Em causa castigo de 90 dias a Luís Filipe Vieira por declarações após a meia-final da Taça da Liga. Águias recorrem para o TAD e ponderam medidas mais drásticas. Acusam Meirim de "dualidade de critérios" em caso com Francisco J. Marques.

Hoje há muitas notas de mercado espalhadas pelas primeiras páginas, com destaque para o interesse do Atlético de Madrid em Felipe, central do FC Porto. "O Jogo" revela que os dragões têm proposta de 20 milhões pelo jogador.

"A Bola" informa que o Sporting está interessado em Moussa Djenepo. É extremo, tem 20 anos e joga no Standard Liège.

O "Record" diz que Florentino Luís vai renovar esta semana e que Mama Baldé quer ser aposta de Keizer.