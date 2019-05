Saiba quem são os trabalhadores em Portugal

A maioria dos trabalhadores em Portugal tem entre 25 e 44 anos, trabalha por conta de outrem, a tempo inteiro, no setor terciário e tem o ensino básico, refere um perfil divulgado esta quarta-feira pela Pordata.



No âmbito do Dia do Trabalhador, a base de dados da Fundação Francisco Manuel dos Santos (FFMS) reuniu informação sobre a população empregada em Portugal e traçou um perfil do trabalhador em Portugal.

De acordo com um comunicado da Pordata, das 4,87 milhões pessoas empregadas em Portugal, 46% tem entre 25 e 44 anos, 26% tem entre 45 e 54 anos, 17% tem entre 55 e 64 anos e 5% tem mais de 65 anos.

Do total de empregados, 89% trabalha a tempo inteiro e 11% trabalha a tempo parcial, 83% trabalha por conta de outrem, 69% trabalha no setor terciário e 6% no setor primário.

Em termos de habilitações escolares, 1% dos empregados não tem escolaridade, 45% tem o ensino básico, 27% o ensino secundário e 27% tem o ensino superior.

Dos total de trabalhadores, 14% trabalha na função pública, maioritariamente na administração central.

Segundo os dados compilados pela Pordata, o universo de trabalhadores divide-se entre 2,49 milhões de homens (51%) e 2,38 milhões de mulheres (49%).

Do total de mulheres empregadas, 1.921,5 mil estão no setor terciário, 365,7 mil estão no secundário e 93,6 mil estão no setor primário.

Do total de homens empregados, 1.441,9 mil estão no setor terciário, 843,5 mil estão no secundário e 200,5 mil estão no primário.

Em relação aos salários, 21,6% dos trabalhadores por conta de outrém recebiam em 2017 o salário mínimo nacional. No mesmo ano, a remuneração base média era de 943 euros e o ganho médio - a que acrescem subsídios - era de 1.133,3 euros.

A Pordata lembra ainda a existência de 365,9 mil pessoas no desemprego, 49% das quais estão desempregados há menos de 12 meses e 35% estão desempregados há 25 ou mais meses.

Do total de desempregados, 62% têm entre 25 e 54 anos, 16% entre 55 e 64 anos e 1% tem mais de 65 anos.

Os dados reunidos pela Pordata são do Instituto Nacional de Estatística e da Direção-Geral da Administração e do Emprego Público e relativos a 2018, à exceção dos dos salários, que são do ano anterior.