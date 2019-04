Klopp: "Se só nos concentrarmos em Messi, outros dez podem resolver o jogo"

Jurgen Klopp considera que Lionel Messi é o melhor jogador do mundo, no entanto, avisa que, se o Liverpool se concentrar apenas em anular o argentino, estará a facilitar a vida a outros dez jogadores talentosos.

Em conferência de imprensa de antevisão da partida da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões, esta terça-feira, o treinador do Liverpool elegeu Messi como o número um do mundo, numa lista em que "Cristiano [Ronaldo] também estaria", no entanto, deixou sério aviso.

"Sabemos que Messi [é uma ameaça], mas se nos concentramos só nele, outros dez jogadores podem decidir o jogo", sublinhou o técnico alemão.

O próprio Messi afirmou, no início da época, que faria tudo o que fosse possível para conquistar a Liga dos Campeões. Klopp não teve medo de assumir que a promessa do craque do Barça "soou como uma ameaça".

Jurgen Klopp nunca ganhou em Espanha e assumiu o desejo de inverter essa tendência na quarta-feira, em Camp Nou. Ainda assim, deixou bastante claro que "um empate não seria o pior resultado do mundo".

O treinador do Liverpool rejeitou considerar a eliminatória com o Barcelona uma final antecipada: "As pessoas falam muito, mas nós temos é de jogar. Há que respeitar o Ajax e o Tottenham. Não podemos dizer que vamos ganhar, porque são fortes e estão nas meias-finais."