​Reportagem da Renascença sobre cuidados paliativos do IPO do Porto foi premiada

A reportagem Renascença “Na Soma dos Dias”, do jornalista André Rodrigues, recebeu uma das menções honrosas do Prémio de Jornalismo 2018 da Liga Portuguesa contra o Cancro.



O trabalho retrata o dia a dia da unidade de cuidados paliativos do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto, uma das unidades mais antigas do país.

O prémio é uma parceria da LPCC com a farmacêutica AstraZeneca e conta com o apoio institucional do Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP) e do Sindicato dos Jornalistas e, de acordo com o sue regulamento.

É atribuído “com base em critérios de avaliação como a pertinência, relevância e impacto da informação para o público, a capacidade para despertar e cativar o interesse dos leitores/audiência, a objetividade, independência e respeito pelos princípios éticos do jornalismo e a originalidade do tema e respetiva abordagem”.

A entrega dos prémios decorreu esta terça-feira, em Lisboa, nas instalações do ISCSP, onde também decorreu uma conferencia sobre “Os constrangimentos do jornalismo em saúde”.

Na categoria audiovisual, o prémio foi para uma série de cinco reportagens de Miriam Alves, da SIC. Além da menção honrosa para a Renascença, também a TSF recebeu a mesma distinção com um trabalho de Cristina Lai Men, com o título “Renascidos do cancro: histórias de quem venceu a doença do século”.