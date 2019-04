Montpellier de Pedro Mendes derrota PSG

O Montpellier recebeu e bateu o Paris Saint-Germain, por 3-2, esta terça-feira. Os parisienses, que na jornada passada conquistaram o título de campeão francês e, no domingo, perderam a final da Taça de França, para o Rennes, continuam a assinar um final de época titubeante.

O PSG até se adiantou primeiro, por intermédio de um auto-golo de Oyongo, aos 12 minutos. No entanto, ao minuto 21, provou do próprio veneno: o Montpellier, com o internacional português Pedro Mendes a titular, empatou com recurso a um auto-golo de Kimpembe.

À passagem da hora de jogo, Di María voltou a colocar o PSG na frente. Porém, bastaram cinco minutos para o Montpeliier operar a reviravolta. Delort, aos 80, e Camara, aos 85, deram os três pontos à equipa da casa.

Esta vitória permite ao Montpellier ultrapassar o Marselha e subir ao quinto lugar, com 54 pontos, a cinco do Saint-Étienne, que ocupa a quarta posição, a última que dá acesso à Liga Europa na Ligue 1. Por outro lado, este resultado em nada afeta o PSG, que já se sagrou campeão.