Benfica recorre do "castigo provocador" a Luís Filipe Vieira

O Benfica vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) da suspensão de três meses que o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) impôs ao seu presidente, Luís Filipe Vieira.

Em comunicado publicado no site oficial, esta terça-feira, o clube classificou o castigo de "inqualificável" e "totalmente injustificável" e garantiu que irá "de imediato recorrer" da decisão do CD, que considera ser sintomática de "óbvia dualidade de critérios". O Benfica aponta que a suspensão "tem claramente um carácter provocador e perturbador".

Em causa estãodeclarações de Luís Filipe Vieira a 22 de janeiro, quando o Benfica foi eliminado nas meias-finais da Taça da Liga pelo FC Porto. No final do jogo, no Estádio Municipal de Braga, o líder encarnado deixou duras críticas à arbitragem, especialmente a Fábio Veríssimo, que desempenhou a função de videoárbitro no encontro em causa.

"Debaixo desta nuvem de fumo dos e-mails, dos 'malas ciao' e de tudo o que anda para aí, já toda a gente nos condenou na praça pública mas até agora nenhum tribunal condenou nem vai fazê-lo de certeza. Quando vemos um homem que está com câmaras de televisão à frente e um árbitro que não consegue ver um fora-de-jogo e faltas a meio-campo, então esse homem não pode apitar mais", disparou Vieira, na altura.

No comunicado, o Benfica lembra que o que aconteceu nesse jogo foi "tamanho escândalo", que "levou ao próprio pedido de paragem de atividade por parte do árbitro [Carlos Xistra] e VAR daquela partida".

O clube denuncia, ainda, a "permanente omissão de posições" do CD face a declarações de índole alegadamente semelhante de responsáveis do FC Porto, "reiterando uma postura daquele órgão de fingir que não ouve, lê ou sabe o que é dito nas mais diversas plataformas por responsáveis" dos dragões, "ao contrário da perseguição oficiosa e constante de toda e qualquer pessoa ligada ao Sport Lisboa e Benfica".

O Benfica também aponta ao dedo ao "total descontrolo" com que o CD tem sido dirigido, "com peças processuais que recorrem a argumentos absurdos, erróneos e sem qualquer tipo de sustentação", assim como com "ânsia permanente de ter um protagonismo de todo desajustado".

As águias garante, por fim, que "nada nem ninguém" desviará o clube do objetivo, que é a luta pela conquista do título de campeão nacional.