Felipe pode estar muito perto de rumar ao Atlético de Madrid

Felipe estará a um passo de trocar o FC Porto pelo Atlético de Madrid, de acordo com o jornal espanhol "Marca", que não avança valores.

Segundo a publicação, as negociações entre os dois clubes estão muito avançadas e o acordo com o central brasileiro é total. Contudo, o acordo não seria oficializado até ao dia 25 de maio, data em que o FC Porto terminará a época, com a final da Taça de Portugal, frente ao Sporting.

Felipe, de 29 anos, realiza a terceira temporada pelo FC Porto e leva, no total, 10 golos em 138 partidas. Chegou ao Dragão no verão de 2016, proveniente do Corinthians. A confirmar-se a saída para o Atlético, Felipe será o segundo central portista a rumar a Madrid, depois da venda de Éder Militão ao Real Madrid, por 50 milhões de euros.