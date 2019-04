Luís Filipe Vieira suspenso por três meses pelo Conselho de Disciplina

Luís Filipe Vieira, presidente do Benfica, foi suspenso por três meses pelo Conselho de Disciplina, por críticas à arbitragem, avança o jornal "Record".

As declarações que estão na base do castigo remontam ao dia 22 de janeiro, quando o Benfica foi eliminado na meia-final da Taça da Liga, pelo FC Porto. No final do jogo, Vieira prestou uma declaração aos jornalistas, na zona mista do Estádio Municipal de Braga, em que deixou duras críticas à arbitragem, especialmente a Fábio Veríssimo, que desempenhou a função de videoárbitro.

"Quando vemos um homem que está com câmaras de televisão à frente e um árbitro que não consegue ver um fora-de-jogo e faltas a meio-campo, então esse homem não pode apitar mais. Quando com uma televisão à frente não consegue fazer isso e ainda tem a lata de dizer ao árbitro para anular o primeiro golo - curiosamente o árbitro depois teve a coragem de o validar -, então é mesmo algo que nos deixa cada vez mais preocupados. É fácil penalizar o Benfica", disse.

Vieira foi mais longe e admitiu que a culpa é do Conselho de Arbitragem. "Eu já fui ao CA e tive a ousadia de o dizer frontalmente ao seu presidente que a culpa é deles. Basta ver o que esse passou com a história dos e-mails e tudo o que tem acontecido para vermos que há determinados árbitros que foram praticamente escorraçdos da arbitragem e nem sabemos porquê. Eu sei que há arbitros condicionados, que viram as suas famílias serem ameaçadas. Não querem descobrir a verdade não sei porquê. Algo se está a passar".