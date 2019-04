Pinto da Costa falou com Sérgio Conceição e está certo de que os sub-19 chegarão à equipa principal

O presidente do FC Porto, Pinto da Costa, revelou, esta terça-feira, que conversou com Sérgio Conceição e ficou com a certeza de que, em breve, vários campeões europeus de sub-19 farão parte da equipa principal.

Em declarações durante a receção à equipa que venceu a Youth League na Câmara Municipal do Porto, Pinto da Costa garantiu aos jogadores que acredita que todos "vão ter um futuro brilhante" no futebol.

"Eu tenho uma grande fé e até uma certeza, sobretudo depois da conversa que tive ontem [segunda-feira] com o nosso treinador, Sérgio Conceição, de que a breve prazo alguns de vocês e, depois, outros mais vão fazer parte dos quadros do Porto", declarou o líder máximo portista.

Pinto da Costa encorajou os jogadores a terem "a certeza" de que conseguirão atingir essa meta e a encará-la com "a determinação com que encararam" a Youth League.

"Eu ficarei feliz no dia em que, um a um, vos vá vendo entrar com a camisola do Porto no Estádio do Dragão", salientou.

Duas medalhas: uma para a equipa e outra para o anfitrião



Pinto da Costa enalteceu o facto de o FC Porto ter sido a primeira equipa portuguesa a ganhar um título europeu da categoria e deu uma novidade especial: "Determinámos que vão receber a medalha de mérito do FC Porto. Ser-vos-á entregue no final das comemorações dos 125 anos do FC Porto, em cerimónia condigna com o vosso feito."

O presidente portista assumiu estar "imensamente feliz" pela receção do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, aos campeões europeus, "pelo que representa da identificação da Câmara com o FC Porto".

"Tempos passados são passados e, no presente, todos os portuenses gostam do FC Porto, todos os portuenses admiram a sua Câmara Municipal, os seus vereadores e o seu presidente. Por isso alterámos tudo para estar aqui, para lhe agradecer", afirmou Pinto da Costa, antes de entregar a Rui Moreira a medalha de campeão.