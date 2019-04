Diogo Queirós: "Este troféu vai fazer com que valorizem mais a formação do FC Porto"

Diogo Queirós, capitão da equipa de sub-19 do FC Porto, acredita que a conquista da Youth League abre as portas para o futebol profissional aos jovens jogadores. Em declarações à chegada ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, onde a comitiva portista foi esperada por centenas de adeptos, o defesa central deixa um recado ao aproveitamento dos jovens no clube.

"É um troféu que vai abrir muitos olhos e vai fazer com que as pessoas olhem para nós de outra forma, e que valorizem mais a formação do FC Porto. É um passo importante para que eu e os meus colegas consigamos singrar de forma mais fácil no futebol", começou por dizer.

O defesa, habitualmente usado na equipa B dos dragões, reconhece que ainda não sabe se vai integrar os treinos da equipa principal na próxima temporada. "Acho que nem eu, nem qualquer colega, recebemos indicação do treinador, até porque estão todas as equipas focadas no que resta da temporada".

Diogo Queirós levantou os troféus, enquanto capitão, dos Europeus de sub-17 e sub-19 e agora da Youth League, com o FC Porto. "Espero levantar muitos mais troféus, ter muitas felicidades e conquistar muito na minha carreira".

Fábio Silva não está obcecado com a subida à equipa profissional

Com apenas 16 anos, Fábio Silva é uma das grandes figuras da equipa sub-19. Esta temporada, soma 31 golos em 35 jogos disputados, já treinou com a equipa principal, mas diz não estar obcecado com a subida às equipas profissionais.

"Sei que o clube está atento, já fui chamado para os treinos, mas não vivo obcecado com isto. Mais cedo ou mais tarde, as coisas vão acontecer", disse.

O jovem ponta-de-lança deixou ainda uma palavra de apreço pela calorosa receção no aeroporto. "É um ambiente incrível, mostra a grandeza do nosso clube a dimensão dos adeptos. Entramos na história e estamos todos muito felizes, merecemos aproveitar este momento".

Baró "à espera da oportunidade"

Romário Baró, médio da equipa de sub-19, já titular na equipa B dos dragões, confia que no futuro terá uma oportunidade para chegar à equipa principal.

"Vou continuar a trabalhar e ficar à espera pela oportunidade. É um sonho de todos nós, queremos todos chegar à equipa principal. Sei aquilo que valho, o meu potencial e o que tenho de trabalhar", disse.