Bruno Fernandes impedido de entrar no Estoril Open por usar calções

Bruno Fernandes foi "barrado" do Estoril Open, esta terça-feira, porque estava a usar calções. O médio do Sporting quis entrar na zona VIP, mas foi impedido, visto que não estava vestido de acordo com o "dress code".

A organização do Estoril Open não permite que os convidados masculinos frequentem a zona VIP em calções. Apesar do percalço, a situação foi resolvida: encontrou-se calças adequadas para Bruno Fernandes, que assim já pôde entrar e assistir aos encontros de ténis marcados para esta terça-feira, entre os quais a estreia de João Sousa, número um português e campeão em título.

Nas redes sociais, Bruno Fernandes brincou com a situação e escreveu, em tom de lamúria, que um homem vai "ao ténis ao sol e já nem pode usar calções para apanhar um solzinho".

Além de Bruno Fernandes, marcam presença no Clube de Ténis de Cascais, para assistirem ao Estoril Open, futebolistas como Yuri Ribeiro, do Benfica, e Bernardo Silva, do Manchester City.