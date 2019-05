Portugal no Euro Sub-17 a sonhar com o Mundial

Portugal entra em ação no Europeu de sub-17 com o objetivo de chegar às meias-finais e, assim, alcançar a qualificação para o Mundial da categoria, que se realiza no Brasil, entre 5 e 27 de outubro de 2019.

"Depois do apuramento para esta fase final, queremos alcançar as meias-finais e estar presentes no Mundial. Obviamente que, chegando às meias-finais, definiremos objetivos para o que resta da prova", afirma o selecionador de sub-17, Emílio Peixe, em entrevista a Bola Branca.



Peixe sublinha que Portugal vai abordar a competição "jogo a jogo", como sempre faz nas fases finais: "Só conseguimos superar os nossos primeiros adversários se formos competentes e conseguirmos superar a Hungria, a Rússia e a Islândia. Cumprimos o objetivo de levar esta geração a estar presente nestes contextos competitivos bastante importantes e decisivos para o crescimento dos jogadores."

A seleção nacional está incluída no Grupo C e defronta a Hungria, na sua estreia na competição, na quinta-feira. No domingo, os adversários são os russos e o confronto com a Islândia está marcado 10 de maio.

A qualidade da Rússia, a velocidade da Hungria e uma Islândia que superou a Alemanha na qualificação



Numa análise às seleções que Portugal terá pela frente na fase de grupos, Peixe destaca os russos, deixando claro que só "só atingindo a superação" é que a seleção conseguirá ultrapassar o conjunto de leste.

"A Rússia aproxima-se da nossa identidade de jogo, tenta imprimir qualidade em todos os momentos. Tem jogadores evoluídos e com muita qualidade e nós enquadramo-nos melhor em jogos com essas características do que com um adversário de bloco baixo que nos retira espaço. Jogam em contextos competitivos importantes, como os sub-19 ou sub-21. São jogadores com elevadas vivências competitivas que os leva a ganhar os duelos individuais e na agressividade", refere.

Sobre o primeiro oponente, a Hungria, Peixe fala de uma equipa bastante defensiva, mas perigosa nas transições para o ataque. Um conjunto "muito agressivo a defender e que joga no erro do adversário".

"Têm jogadores com uma objetividade e agressividade fora do comum nas saídas para o contra-ataque. Não nos sentimos muito cómodos com esse estilo e procuramos dividir, ao máximo, o jogo com o adversário. Apostam num bloco baixo e se não estivermos equilibrados, vamos sentir muitas dificuldades frente à Hungria", admite o selecionador.

A fechar a fase de grupos, Portugal irá medir forças com a Islândia, a 10 de maio, próxima quarta-feira. Emílio Peixe avisa contra o facilitismo.

"É uma equipa com qualidade, tal como são todas as que chegaram a esta fase final do Campeonato da Europa. O facto de terem deixado pelo caminho a Alemanha não deixa de ser um aviso para nós. Mas nós também temos qualidade e vamos fazer o nosso melhor", conclui.

O Europeu de sub-17 começa na sexta-feira, dia 3 de maio, na Irlanda, e abre com um confronto entre a República Checa e Bélgica, às 12h00.