Depois dos sub-19, Diogo Leite quer o título de campeão nacional para o FC Porto

Diogo Leite ainda festeja a conquista da Youth League, pela equipa sub-19 do FC Porto, e já pensa noutro objetivo. As contas não estão fáceis para a equipa principal do FC Porto, no campeonato, mas o central, utilizado em três jogos da I Liga por Sérgio Conceição, espera ser campeão nacional.

"Quero o título de campeão nacional. Trabalho para dar o meu melhor pelo clube", diz o central de 20 anos que esta época também teve oportunidade de jogar na Liga dos Campeões, pela equipa A.

Diogo Leite é um dos poucos jogadores da formação do FC Porto que tem tido oportunidade na formação principal, mas o jogador deposita muita confiança na qualidade dos atletas que têm sido produzidos no Olival. "Temos uma formação que produz talento, com jogadores de muita qualidade", diz o central, após a conquista histórica da Youth League.

A equipa chegou ao início da tarde desta terça-feira ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro e foi recebida em êxtase por centenas de adeptos. Um reconhecimento que deixou todos os jovens jogadores satisfeitos, depois da conquista de Nyon.

"Estou muito orgulhoso de toda a equipa. Conseguimos o título contra o Chelsea, foi um bom jogo, um bom espetáculo e controlámos sempre a partida", afirma Diogo Leite, num resumo da vitória, por 3-1, sobre a equipa inglesa na final da Youth League.