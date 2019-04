Porto na máxima força para o Aves

É na máxima força que o FC Porto prepara o jogo com o Desportivo das Aves, marcado para sábado, às 20h30, no Dragão. Sérgio Conceição só não conta com o, Fabiano Freitas, que recupera de lesão, Diogo Costa e Diogo Leite, que estiveram em Nyon, na Suíça, na conquista do título da Youth League.

O Porto entrará em campo, no sábado, já depois do Benfica ter realizado o seu jogo, da 31ª jornada, em casa, com o Portimonense. Defronta um Desportivo das Aves moralizado com os resultados, principalmente depois da chegada de Augusto Inácio.

A equipa, sob comando do novo treinador, ainda não perdeu fora de casa. Em sete jogos fora da Vila das Aves, com Augusto Inácio, a equipa venceu quatro e empatou três. O jogo entre FC Porto e Aves tem relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.