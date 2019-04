Bernardo Silva espera fechar melhor época da carreira com título na Liga das Nações

Bernardo Silva quer títulos para poder chegar ao fim da época e dizer, de peito cheio, que esta foi a melhor época da sua carreira, até ao momento. O médio do Manchester City, aclamado pela crítica em Inglaterra, elogiado por Guardiola, a cada conferência de imprensa, assume que está a correr bem, a nível individual, mas ressalva que se chegar ao fim sem títulos, de pouco servirá esse reconhecimento.

"Esta é a minha melhor época de sempre, a par da última no Mónaco. Mas se não ganharmos títulos isto não quer dizer nada", remata o internacional português, que esta época, em Inglaterra, já venceu a Supertaça e a Taça da Liga. O Manchester City está luta pela Premier League, que lidera, com o Liverpool, e está na final da Taça da Inglaterra, com o Watford. A equipa foi eliminada da Liga dos Campeões, nos quartos de final, pelo Tottenham.

Mas a época de Bernardo irá terminar em Portugal, ao serviço da seleção, na Liga das Nações. Outro título que o médio espera juntar ao currículo: "Quermos dar o nosso melhor para ganhar a Liga das Nações".