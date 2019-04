Agressão a mulher em Oeiras resulta num morto e um ferido grave

Uma mulher morreu e um homem ficou gravemente ferido após um cenário de agressão registado no parque de estacionamento do Tagus Park, em Oeiras.

Ao que a Renascença apurou junto de fonte da PSP, o homem baleou a mulher que acabou por morrer. Depois de ter disparado, o agressor terá tentado suicidar-se, mas, até ao momento, sobreviveu aos ferimentos.

Segundo a fonte do Comando Metropolitano de Lisboa, citada pela agência Lusa, o corpo foi encontrado numa viatura cerca das 13h30. As autoridades estão no local a averiguar as circunstâncias da morte,

De acordo com o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), a vítima mortal é uma mulher de 40 anos e o ferido grave é um homem da mesma idade, que foi transportado para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa.

O CDOS indicou que estão no local os Bombeiros de Barcarena, uma viatura de emergência médica do INEM e uma equipa de psicólogos do INEM, além da PSP e da PJ, num total de 15 operacionais e sete veículos.