Em dezembro Bernardo Silva não imaginava que o Benfica podia estar assim em maio

Bernardo Silva tem a esperança que o Benfica recupere o título de campeão nacional, esta temporada, mas confessa que há poucos meses não imaginava ser possível estar, a três jornadas do fim do campeonato, nesta posição.

"Não esperava, depois do que aconteceu em dezembro e em janeiro, que agora tivéssemos tudo nas nossas mãos. A pressão é alta, mas estamos a adorar este final de campeonato e queremos ganhar o título. Está cerrado, o Benfica tem alguma vantagem, depois do empate do Porto e de ter passado em Braga. Como benfiquista espero que o Benfica ganhe", admite o jogador, em declarações aos jornalista, no Clube de Ténis de Cascais, onde assiste ao Estoril Open, em ténis.



Bernardo, que saiu do Benfica sem ter grandes oportunidades na equipa principal, está contente com a aposta que o clube tem feito nos jovens da formação. O jogador do Manchester City chega mesmo a dizer que se pudesse levava todos para o seu clube, tal a qualidade que neles identifica.

Bernardo Silva, de 24 anos, deixou o Benfica em 2014, com três jogos realizados pela equipa principal. Cumpre a segunda temporada no Manchester City, clube com o qual renovou recentemente por mais seis temporadas.