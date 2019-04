Verão 2019. Há mais 20 praias com bandeira azul

Este ano há mais 20 praias com bandeira azul. São no total 352 e representam 60% do total de praias que existem no país, incluindo Açores e Madeira. O Algarve é a região com mais praias de excelência (88), seguida do Norte do país (75).

Nesta tabela há quatro saídas - Senhora da Graça, Pintadinho, Prainha e Barro Vermelho -, mas são praias que este ano não apresentaram candidatura à bandeira azul.

Os números foram avançados esta terça-feira pela Associação Bandeira Azul da Europa (ABAE), no lançamento da campanha deste ano que terá por lema “Do rio ao Mar sem Lixo”. Sob este mote, a ABAE decidiu lançar um concurso aos concessionários das praias para diminuírem o consumo de plástico descartável.

Olhando para o litoral do país, há muitos concelhos que não se candidatam. Por exemplo, na região de Lisboa, Sintra e Cascais voltam a ficar de fora. Já Oeiras entra pela primeira vez na lista das praias com Bandeira Azul, com Santo Amaro e a Praia da Torre.

A coordenadora do programa Bandeira Azul, Catarina Gonçalves, revelou na conferência de imprensa que “60% das praias designadas em Portugal têm bandeira azul, entre costeiras e do interior. Só podem ser candidatas porque têm qualidade de água excelente”.

Questionada sobre o facto de mais uma vez os concelhos de Sintra e de Cascais não se candidatarem, Catarina Gonçalves diz que “nem sempre a associação conhece os motivos, mas a grande maioria eventualmente será pela qualidade da água balnear”.

No resto do país há novas entradas, por exemplo, São Felix da Marinha a Norte, na região centro Cabo Mondego, Murtinheira e Avô. No Alentejo Almograve Sul, Furnas do Mar e Malhão Sul.

Pode consultar no site da Associação Bandeira Azul da Europa a lista das praias galardoadas.