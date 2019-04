Passes rodoviários com redução de 32% no distrito de Évora

Veja também:



Os passes dos transportes públicos rodoviários no distrito de Évora sem qualquer apoio atual vão ter uma redução de 32%, a partir desta quarta-feira, revelou hoje o presidente da Comunidade Intermunicipal do Alentejo Central (CIMAC).

"Vamos implementar uma redução de 32% para os passes rodoviários que não tinham qualquer tipo de apoio", disse à agência Lusa o presidente da CIMAC, Carlos Pinto de Sá.

A medida, adotada no âmbito do Programa de Apoio à Redução Tarifária (PART), entra em vigor na quarta-feira, indicou o autarca, revelando que a CIMAC "já acertou o acordo com a operadora" responsável pelo transporte rodoviário público no distrito, a Rodoviária do Alentejo.

A CIMAC abrange os municípios de Alandroal, Arraiolos, Borba, Estremoz, Évora, Montemor-o-Novo, Mora, Mourão, Portel, Redondo, Reguengos de Monsaraz, Vendas Novas, Viana do Alentejo e Vila Viçosa.

Segundo a comunidade intermunicipal, "cada município é que irá tratar da situação do seu concelho e dos 'vouchers' para garantir as reduções dos tarifários", alertou.

Ao abrigo do PART, a comunidade intermunicipal recebe "286 mil euros para aplicar nos transportes rodoviários", acrescentou o Carlos Pinto de Sá, que é também presidente da Câmara de Évora, explicando, que, por enquanto, os transportes urbanos da capital de distrito ficam de fora.

"Ainda está a ser estudada qual a redução a aplicar nos transportes urbanos de Évora, que são geridos pela câmara e cujos passes já estão abaixo dos 30 euros, é preciso notar. Entram na redução, mas são uma situação à parte e mais complicada", disse.

Segundo o autarca, "a verba é para redução tarifária, mas há outra verba que pode ser para melhorias de serviço" pelo que ainda está a ser analisado o que fazer em relação aos transportes urbanos de Évora: "Só durante o mês de maio é que deveremos ter uma proposta para apresentar".

Na área da CIMAC, também não vão avançar, para já, reduções tarifárias para a ferrovia, disse Carlos Pinto de Sá, defendendo que é preciso que a verba atribuída à comunidade intermunicipal "seja reforçada".

"A ferrovia está de fora. Estamos já em contacto, quer com o Governo, quer com a empresa ferroviária no sentido de ver como é que se poderá aplicar" a redução tarifária, mas esta "passará, certamente, por haver mais verbas para o apoio aos passes ferroviários", assinalou.

Trata-se de uma questão "complicada" e "está a ser analisada uma proposta no sentido de vir a ser assinado um acordo, futuramente", mas tal "não deverá acontecer tão depressa, infelizmente", frisou.

O PART conta no total com 104 milhões de euros do Fundo Ambiental, através do Orçamento do Estado, e terá a comparticipação de 12 milhões de euros dos municípios, cabendo a cada comunidade intermunicipal definir, a nível local, qual será o valor da redução no preço das viagens.

Pelo menos 60% do total que cada uma destas entidades vai receber terá de ser aplicado em "ações de apoio à redução tarifária nos transportes públicos coletivos" e o restante utilizado "no aumento da oferta de serviço e na extensão da rede".

O objetivo do Governo é conseguir mais 100 mil utilizadores dos transportes públicos, num total de mais 63 milhões de viagens anuais, reduzindo em 79 mil toneladas as emissões de CO2.