David Martins: "Beto tem qualidade para jogar no Sporting"

Beto, avançado do Olímpico do Montijo, está, de acordo com o jornal "Record", nos planos do Sporting. O jogador, de 21 anos, chegou esta temporada à equipa da margem sul do Tejo e já tem 21 golos.

David Martins é o treinador da formação montijense e, em entrevista a Bola Branca, vê no seu jogador capacidade e qualidade para chegar à equipa principal do Sporting.

"Acredito que o jogador tem muito potencial e pode perfeitamente chegar a um patamar superior, não só ficar pelos sub-23, mas chegar à primeira liga, chegar à primeira equipa do Sporting. Porque realmente vejo nele capacidade, vejo nele também muita humildade e muita vontade, muita determinação por querer chegar a um patamar superior, porque isso também é importante", sublinha.

Nestas declarações, David Martins revela que Beto chegou ao Olímpico do Montijo como um perfeito desconhecido, que apenas foi fazer testes.

"Era um jogador desconhecido para mim, que nos apareceu lá no início da época, na pré-época, para um teste. Logo no primeiro treino vi logo que o potencial dele era enorme. Acima de tudo é um jogador que tem umas características físicas um bocadinho invulgares para aquilo que é um registo normal de um jogador de futebol, tem 1,94m é um jogador extremamente veloz para a altura que tem", descreve.

David Martins destaca a velocidade como "arma e principal característica" de um jogador que gosta de atacar a pronfundidade. "E acerca da qualidade técnica, tem ainda alguns aspectos que pode e deve melhorar, como é óbvio, nomeadamente em situação de apoio frontal, ou de servir de referência para jogo mais em apoio tem alguma dificuldade nesse sentido".

O que o treinador observa "é muita margem de progressão e um potencial fantástico de crescimento". Beto fez quase toda a formação no União de Tires, mas chegou a passar pelos sub-15 do Benfica.