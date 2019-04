Diretor técnico da Federação destaca importância do título dos sub-19 do FC Porto

José Couceiro ficou muito satisfeiro com a conquista do FC Porto na Youth League da UEFA, a Liga dos Campeões do escalão sub-19. O diretor técnico da Federação Portuguesa de Futebol destaca, em entrevista à Renascença, "a campanha fantástica" realizada pela equipa de Mário Silva e realça a relevância que o título conquistado tem para o futebol nacional.

"É fantástico para Portugal, para o reconhecimento do nosso futebol jovem. Dois dos jogadores ainda são sub-17 e integram a seleção. Fiquei muito satisfeito, já dei os parabéns e reforço, porque é evidente que o processo é importante, mas vencer e fazer historia é também importante para o clube e para o futebol português", observa Couceiro.



Liga Revelação como espaço de crescimento

O dirigente atenta agora à evolução destes jovens jogadores e encontra na Liga Revelação, o campeonato sub-23, o espaço ideal. A competição teve a sua primeira edição este ano e o balanço é muito positivo.

"A competiçao foi muito equilibrada, os jogadores têm um desafio e é fundamental para o seu crescimento. Queremos criar condições para os jogadores crescerem e isso está a ser conseguido. Estamos satisfeitos, mas não podemos deixar de trabalhar para melhorar as condições", sublinha.