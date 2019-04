Dani Sordo será o terceiro piloto da Hyundai na Sardenha

Dani Sordo é o piloto escolhido pela Hyundai para guiar o terceiro carro da equipa no Rali da Sardenha, em Itália, entre 13 e 16 de junho. O espanhol foi sexto classificado na Argentina, no passado fim-de-semana, e cede o carro a Loeb na próxima etapa do Mundial de Ralis, no Chile.

Na Sardenha será de novo Sordo a fazer companhia a Neuville e Mikkelsen, mas subsiste a dúvida sobre a escolha para o Rali de Portugal, que acontece entre o Rali do Chile e o da Sardenha, de 30 de maio a 2 de junho.

O Mundial de Ralis é liderado por Thierry Neuville, com dez pontos de vantagem sobre Sébastien Ogier, da Citroen. Ott Tanak, da Toyota, é terceiro a 28 pontos do belga da Hyundai.