Mourinho vetou. Solskjaer aprova. Rio Ferdinand pode voltar ao Manchester United

O Manchester United está à procura de um diretor desportivo e olha para Rio Ferdinand, antigo jogador do clube, como uma das principais opções para o cargo, avança a "Sky Sports".

De acordo com a publicação, o antigo defesa central, hoje com 40 anos, é um dos vários candidatos ao cargo, e o vice-presidente do clube Ed Woodward já terá discutido a possibilidade com o antigo capitão dos "red devils", que pode assumir funções antes do arranque da próxima temporada.

O Manchester United procura um diretor desportivo que conheça a realidade do clube, e os 12 anos de Ferdinand em Old Trafford, como jogador, encaixam no parâmetro.

O clube inglês não tem diretor desportivo, atualmente, visto que José Mourinho, antigo treinador do Manchester United, não estaria disposto a trabalhar com alguém responsável pelas contratações no mercado de transferências.

O novo treinador, Ole Gunnar Solskjaer, com contrato até 2022, deu luz verde à contratação de um diretor desportivo. Ferdinand e Solskjaer partilharam balneário em Old Trafford durante cinco temporadas. Rio Ferdinand representou o Manchester United entre 2002/03 e 2013/14, amealhando um total de oito golos em 455 jogos disputados.

Para além de Ferdinand, o Manchester United estará também interessado em Paul Mitchell, chefe do departamento de observação do RB Leipzig, que já passou pelo Southampton e Tottenham.