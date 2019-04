Filho de Zidane vai trocar Real pelo Clermont Foot

Luca Zidane vai trocar o Real Madrid pelo Clermont Foot, na próxima temporada. O jornal "L'Équipe" revela que o guarda-redes, filho do Zinedine Zidane, pretende jogar com maior regularidade e em fim de contrato com o Real irá dar um novo rumo à carreira.

Luca, de 20 anos, fez dois jogos pela equipa principal, nas duas últimas épocas, e tem jogado pela formação secundária do Real. O Clermont é, atualmente, 10.º classificado da segunda liga francesa.

O irmão mais velho de Luca, Enzo Zidane, deixou o Real Madrid na temporada passada. O médio, de 24 anos, tomou a opção de seguir carreira no Alavés, onde não se conseguiu afirmar, rumando aos suíços do Lausanne. Esta época assinou pelo Rayo Majadahonda, de Madrdi, clube que joga na segunda divisão espanhola e em que Enzo é titular.