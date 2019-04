Não faltam pretendentes a Petagna

Andrea Petagna é um dos avançados que mais interesse está a despertar na Europa. O ponta-de-lança que a Atalanta emprestou à SPAL, esta temporadas, tem 15 golos e impressiona pela força e eficácia. Já com uma internacionalização por Itália, o jogador, de 23 anos, tem vários clubes interessados.

De acordo com o site "tuttomercato", Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen, Atlético de Madrid e Besiktas estão a acompanhar o jogador. O Eintracht estará dependente da situação de Jovic, que apesar de já ter dito que pretende continuar no clube, continua ser cobiçado por alguns dos maiores clubes europeus. O Atlético procura uma solução para Diego Costa, que deverá abandonar Madrid no final da época.

Formado no Milan, Petagna nunca se afirmou no clube e foi cedido a Sampdoria, Latina e Vicenza. Contratado pela Atalanta em 2015, o avançado foi cedido, na primeira época, ao Ascoli, onde marcou sete golos. Em duas temporadas, a tempo inteiro em Bergamo, fez 11 golos, e esta época foi cedido à SPAL, onde tem 15 golos.