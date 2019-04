Manuel José questiona: "Sporting quer ser campeão e vai vender Bruno Fernandes e Dost?"

No seu estilo sempre direto e frontal, Manuel José, analisa, em Bola Branca, a fase final da época e tudo que está ainda em jogo.

O experiente técnico também lança já a próxima temporada e vê nas possíveis transferências de Bruno Fernandes e Bas Dost, um enorme passo atrás do Sporting na tentativa de voltar a lutar pelo título nacional.

"Fazendo fé na imprensa, o Sporting poderá vender o Bas Dost por 20 milhões de euros. O clube precisa de dinheiro mas vai transferir o seu melhor goleador dos últimos anos e quer ser campeão na próxima época? O Bruno Fernandes, que é o melhor jogador do Sporting e é neste momento o melhor jogador do campeonato, vai sair e o Sporting quer ser campeão? Só se tiver um escopro e martelo para fazer jogadores deste nível, mas os jogadores não se fazem a escopro e martelo. Portanto, se se confirmarem as saídas de Bas Dost e Bruno Fernandes, o Sporting ficará muito enfraquecido para a próxima época", referiu nesta entrevista, onde também abordou o sonho, mais uma vez adiado, do Sporting de Braga. Na opinião de Manuel José, o clube minhoto ainda não tem estrutura para ser campeão.

"Essa história do Braga querer ser campeão. Eu também queria ir para o Real Madrid mas eles não me querem, até porque já estou reformado. Para isso é preciso ter estatuto, acima de tudo estatura mental. É preciso ganhar o hábito de conviver com a enorme pressão que se exerce sobre a equipa, sobre os jogadores, é preciso querer ganhar todos os jogos. O plantel do Sporting de Braga ainda não tem essa estatura mental. Com os grandes, o Braga só ganhou um jogo, ao Sporting, e numa fase má do Sporting. E, se fosse hoje, provavelmente não ganharia", acrescentou.

Luta pelo título até ao fim

Separados por apenas dois pontos, Benfica e FC Porto lutarão até ao fim do campeonato pelo título nacional. Para Manuel José nada está decidido, porque os clubes perdem pontos onde menos se espera, e recorda que foi despedido do clube da Luz, em 1997, depois de ter perdido em Vila do Conde com o Rio ve, onde o Benfica ainda terá de jogar na jornada 33.

"Temos que temos que continuar a desconfiar porque as coisas ainda não estão resolvidas. O Benfica ganhou no Dragão ao Porto, e logo a seguir entregou de bandeja dois pontos ao Belenenses e dois pontos ao Futebol Clube do Porto. Portanto, não parece que as coisas já estejam resolvidas. O FC Porto empatou em Vila do Conde depois de estar a ganhar 2-0 até os 85 minutos e depois ofereceu dois pontos ao Rio Ave e ao Benfica também. O Rio Ave é uma boa equipa, nos últimos jogos tem subido, tem vindo a crescer. Eu fui despedido do Benfica em Vila do Conde, onde perdemos 3-1 e eu espero que a história não se repita", concluiu.