Venezuela. Guaidó junta-se a militares para pôr em marcha a fase final da "Operação Liberdade"

Num vídeo publicado no Twitter, em que surge à frente de um grupo de militares, o autoproclamado Presidente interino da Venezuela diz que “já são muitos os militares” que passaram para “o lado do povo” e convoca “todos os soldados” para se juntarem à causa.

Na manhã desta terça-feira, em sucessivas publicações no Twitter, Guaidó, sem nunca referir o nome de Nicolás Maduro, elogia ainda as Forças Armadas, dizendo que “tomaram a decisão correta e contam com o apoio do povo da Venezuela”.

O Presidente interino apela ainda à população para que saia à rua de forma a “apoiar as forças democráticas e recuperar a liberdade”.

Também no Twitter, o ministro da Informação da Venezuela, Jorge Rodriguez, admite que há "um grupo reduzido de militares traidores" que estão a tentar levar a cabo um "golpe de Estado contra a Constituição e a paz da República".