Nova crise de combustíveis? "Não antecipo uma greve já na próxima semana"

O presidente da Câmara Municipala de Lisboa, Fernando Medina, não antecipa que na próxima semana haja já nova greve dos motoristas de transporte de matérias perigosas. O novo comentador do programa da Renascença "As Três da Manhã" admite que esta ameaça de nova paralisação pode ser uma forma de pressão para que seja alcançado um acordo mais abrangente com o Governo.

Medina lembra que o sindicato que está por trás deste protesto é uma estrutura recente e que os trabalhadores que forçaram a criação desse novo sindicato podem estar a "fazer pressão para conseguir ganhos mais rápidos".

"Vamos ter tema para seguir, mas não antecipo que numa próxima semana entremos numa greve", diz.

Já o professor universitário João Taborda da Gama considera que esta ameaça do sindicato representa "tirar o tapete ao Governo que tinha anunciado uma grande paz social até 31 de dezembro".