Os tubarões são “vilões”? Fotógrafo da National Geographic diz que não

Brian Skerry, fotógrafo da National Geographic, que tem como base de trabalho os oceanos, acredita na responsabilidade humana para proteger os oceanos, já que “maior parte do mundo é água e maior parte da vida da natureza vive da água”.

O fotógrafo foi um dos oradores em destaque no palco do National Geographic Summit 2019, que decorreu na segunda-feira na Casa da Música, no Porto, e cujo foco recaiu principalmente sobre as consequências do plástico para o planeta.

Questionado pela Renascença sobre o poder das suas fotografias para a a exposição da poluição marinha, Skerry admite que “são muito poderosas”, até porque cada fotografia “sensibiliza as pessoas” ao olhar para elas.

Acredita que o seu principal papel é “ser um intérprete daquilo que vê”, usando a fotografia como um meio para atingir as pessoas. “Nós respondemos a imagens poderosas”, afirma.

Memórias do mar dos Açores

Skerry admite que na maior parte das vezes se depara com “coisas horríveis”, como as duas tartarugas que encontrou no Sri Lanka presas em plástico e redes. Cenário semelhante encontrou nos Açores, onde viu uma tartaruga comer plástico. É por isso, diz, que “é importante contar a história completa do que se passa”.