Kelvin vai jogar no Fluminense

O Fluminense é o destino de Kelvin, pelo menos até ao final da temporada. O avançado, de 25 anos, rescindiu contrato com o FC Porto e estava à procura de clube. Assina a custo zero pelo Flu, quinto emblema que representa no Brasil, depois de Paraná, Palmeiras, São Paulo e Vasco, onde esteve em 2017 e 2018, por empréstimo dos dragões.

Reconhecido pelos adeptos portistas pelo golo do título em 2013, Kelvin nunca conseguiu afirmar-se no clube português. "Fui muito bem recebido", disse o jogador antes de começar esta nova etapa na carreira.