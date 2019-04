Impostos a render. Receita vai em 400 milhões em três meses

As receitas fiscais estão a crescer o dobro do que estava inscrito no Orçamento do Estado para este ano.

O avanço face ao previsto já vai, só nos primeiros três meses do ano, em 400 milhões de euros.

As contas são feitas pelo “Negócios” nesta terça-feira. Segundo o jornal, as contribuições para a Segurança Social tiveram grande peso para esta folga fiscal, com 130 milhões de euros acima do esperado.

Além disso, contribuíram para este crescimento da coleta fiscal as receitas excecionais do imposto sobre produtos petrolíferos e sobre o tabaco.