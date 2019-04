Sixers empatam Raptors na NBA

Os Philadelphia 76ers bateram os Raptors, em Toronto, por 89-94, no segundo jogo das meias-finais da Conferência Este e empataram a eliminatória, que segue agora para Filadélfia. Jimy Butler foi o melhor dos Sixers, com 30 pontos, 11 ressaltos e cinco assistências. A Toronto não valeram de muito os 35 pontos de Kawhi Leonard, melhor marcador da partida.

A Oeste, os Nuggets bateram os Portland Trail Blazers no primeiro jogo da série, em Denver, por 121-113. Nikola Jokic foi o melhor do encontro, com 37 pontos, nove ressaltos e seis assistências.

NBA

"Play-offf", meias-finais

Conferência Este, 2.º jogo

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers, 89-94 (1-1)

Conferência Oeste, 1.º jogo

Denver Nuggets-Portland Trail Blazers, 121-113 (1-0)