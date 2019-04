Dragõezinhos em manchete

O título europeu conquistado pela equipa de juniores do FC Porto está em grande destaque nas bancas.

"Dragõezinhos de ouro", escreve "A Bola". O FC Porto venceu o Chelsea na final da Youth League, a Liga dos Campeões dos sub-19, por 3-1. "Príncipes da Europa", titula "O Jogo". Fábio Vieira, Diogo Queirós e Afonso Sousa marcaram so golos. Porto é a primeira equipa portuguesa a vencer a principal prova de futebol de formação de clubes.

A manchete do "Record" tem outra direção: "Como Lage virou o jogo". Discurso no intervalo do jogo com o Braga, quando o Benfica perdia, por 1-0, libertou os jogadores para a segunda parte. Treinador questinou jogadores se tinham medo de perder.

O "Record" informa, ainda, que Cádiz, ponta-de-lança que o Benfica irá contratar ao Vitória de Setúbal, pode nem vestir a camisola encaranda. Braga ou Famalicão são os destinos prováveis.

Ainda do mercado, "A Bola" revela que o Manchester City tenta antecipar-se por Bruno Fernandes.

Arbitragem em foco. Poro e Benfica vão reunir com Conselho de Arbitragem para fazer queixas.

O Estoril Open também tem direito a chamada à primeira página do jornal "Record". João Domingues passou à 2.ª ronda, depois de bater o australiano Alex de Minaur.

O futsal também está em destaque. A equipa do Sporting regressou ontem e foi recebida em festa.