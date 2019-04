Marcelo diz que “China quer Europa unida e forte”

A China quer uma “Europa unida e forte”, disse esta segunda-feira o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, após um encontro com o seu homólogo chinês, Xi Jinping.



Nas primeiras declarações após a reunião desta segunda-feira com Xi Jinping no Palácio do Povo, em Pequim, Marcelo Rebelo de Sousa não escondeu a satisfação pelos resultados obtidos, desde logo em relação à União Europeia.

“Falou-se de alguns tópicos fundamentais, um deles a União Europeia. A China reafirmou – e nós ficámos muito satisfeitos - o seu empenho numa Europa unida e forte, não dividida, não enfraquecida, fundamental para a balança de poder mundial. Ser uma potência a parte de outras potências mundiais”, disse o chefe de Estado.

“E é bom ouvir da parte chinesa essa preocupação, a todos os níveis, nomeadamente nas próprias negociações de comércio internacional. Não fazermos acordos de comércio internacional à custa da Europa, sacrificando a Europa, para obter resultados favoráveis”, sublinhou.

A Comunidade de Países de Língua Oficial Portuguesa (CPLP) também é uma “aposta conjunta” de Portugal e China, destacou Marcelo Rebelo de Sousa.

As comitivas portuguesa e chinesa assinaram alguns acordos bilaterais, sobre os quais não se conhecem ainda muitos pormenores.

Um memorando de entendimento que cria o novo Diálogo Estratégico, um protocolo para a Cooperação para o Ensino de Mandarim no ensino secundário português e ainda um acordo quadro sobre Promoção e Cooperação Comercial em Mercados Terceiros.

Logo após o banquete oficial que lhe foi oferecido pelo seu homólogo, ainda na capital chinesa, Marcelo Rebelo de Sousa seguiu depois para a cidade de Xangai.