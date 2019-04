Baleia encontrada na Noruega suspeita de ser "agente" russa

Uma baleia beluga, que foi encontrada ao largo da Noruega, poderá ter sido treinada pela marinha da Rússia para operações especiais, acreditam especialistas noruegueses.



O mamífero tinha um arnês à volta do corpo e um suporte para uma câmara GoPro, com uma etiqueta com uma referência a São Petersburgo, na Rússia, disse o biólogo marinho Audun Rikardsen à estação pública NRK.

Pescadores noruegueses relataram que, na semana passada, a baleia aproximou-se e perseguiu os barcos ao largo da aldeia de Inga.

O animal é descrito como sendo muito manso e parecia habituada a conviver com seres humanos. Um pescador conseguiu retirar o arnês colocado à volta da baleia branca.