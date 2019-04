Vice-procurador dos Estados Unidos anuncia demissão

O vice-procurador dos Estados Unidos, Rod Rosenstein, anunciou esta segunda-feira a sua demissão do cargo.



Rod Rosenstein foi o responsável pela nomeação do conselheiro especial Robert Mueller, em maio de 2017, para investigar as relações entre a Rússia e a campanha do Presidente Donald Trump.

Na carta de demissão enviada ao Presidente, o procurador-geral adjunto agradece a oportunidade de servir o país.

Rod Rosenstein diz que contribuiu para formar uma equipa no Departamento de Justiça dedicada aos “valores que tornam a América grande”.