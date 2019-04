Bétis volta a perder pontos em casa e vê a Liga Europa cada vez mais longe

O Bétis de Sevilha voltou a perder pontos, esta segunda-feira, e está praticamente fora da luta por um lugar na próxima edição da Liga Europa.

A equipa de Quique Sétien empatou, em casa, frente ao Espanyol, somou o quarto jogo consecutivo sem vencer, e está a seis pontos do sétimo lugar, ocupado pelo Athletic Bilbau, o último de qualificação para as provas europeias, com apenas três jogos - nove pontos - por disputar.

A jogar em casa, o Bétis empatou a uma bola, frente ao Espanyol. A equipa catalã entrou a vencer, por Sergi Darder, ainda no primeiro tempo. O Bétis empatou apenas nos descontos, aos 94 minutos, por Feddal, assistido por Lo Celso. William Carvalho ficou de fora da partida, por uma lesão na virilha.

Com este resultado, o Bétis ocupa o 11º lugar da La Liga, com apenas 44 pontos, os mesmo que o Espanyol.