Danilo Luiz a caminho do Inter de Milão

Danilo Luiz, lateral-direito do Manchester City, pode estar a caminho do Inter de Milão, segundo avança a "Sky Sports" italiana.

De acordo com a publicação, o defesa brasileiro, que despoletou no futebol europeu no FC Porto, aceitou reduzir o salário para rumar ao emblema "nerazzurri", ficando apenas por decidir se o Manchester City está disposto a aceitar a proposta apresentada de 15 milhões de euros, mais um acréscimo em bónus. O clube inglês terá desembolsado um valor a rondar os 35 milhões de euros ao Real Madrid, em 2017/18.

O defesa direito de 27 anos tem contrato com os "citizens" até 2022, depois de duas temporadas disputadas com Pep Guardiola. Esta época, Danilo soma 21 jogos, mas apenas 10 na Premier League, relegado para segunda opção, atrás de Kyle Walker.

Danilo chegou ao futebol europeu pela porta do FC Porto. O lateral assinou pelos dragões, proveniente do Santos, com apenas 20 anos, em 2011/12. Depois de três épocas e meia no clube português, rumou ao Real Madrid, a troco de 31,5 milhões de euros.