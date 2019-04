​Segurança e Saúde no Trabalho. Daqui a dois anos todos os funcionários serão abrangidos

Veja também:

Até ao final de 2020 toda a Administração Pública será abrangida por serviços de segurança e saúde no trabalho. A garantia foi dada esta segunda-feira pela secretária de Estado da Administração e do Emprego Público, na cerimónia comemorativa do Dia Nacional de Prevenção da Segurança e Saúde no Trabalho.



Em declarações à Renascença, Fátima Fonseca explicou que neste momento está a ser feito um diagnóstico para perceber que serviços existem e em que organismos.

Na sequência da alteração da lei do Trabalho em Funções Públicas foi aprovada uma norma que estimula a implementação de serviços comuns a diversas entidades. “Não é forçoso que cada organismo público disponha internamente de um serviço de segurança e saúde no trabalho”, afirma a governante.

O Conselho de Ministros aprovou também um plano de ação para vigorar este ano e em 2020. O objetivo é criar ativamente as condições para que os serviços possam ser implementados.

Fátima Fonseca revelou ainda que, no contexto da rede colaborativa, vão ser partilhadas experiências que possam ser adotadas sem ter em conta apenas o formato mais convencional da Medicina do Trabalho, apostando também na Saúde Ocupacional. “Os ambientes de trabalho positivos não se fazem só com a segurança e saúde, mas também com a gestão dos recursos humanos que têm um papel preponderante na prevenção dos riscos psicossociais”, defende a Secretária de Estado da Administração e Emprego Público.

A secretária de Estado respondia à acusações feitas na Renascença por Mário Freitas, do Colégio da especialidade de Medicina do Trabalho da Ordem dos Médicos, de que o Estado não cumpre com os seus funcionários as regras que impõe ao sector privado em matéria de segurança e saúde no trabalho.