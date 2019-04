Atalanta vence e regressa a lugar de qualificação para a Liga dos Campeões

A Atalanta recebeu e venceu, esta segunda-feira, a Udinese por 2-0, e regressou ao quarto lugar da Serie A, que dá a qualificação para a próxima edição da Liga dos Campeões.

A equipa de Bérgamo é a grande surpresa do campeonato italiano esta temporada, que já consagrou a Juventus como campeã. Os golos da vitória da Atalanta surgiram perto do final, ao minuto 82 e 85, por De Roon, de penálti, e Pasalic.

Com este resultado, a luta pelo "top-4", e consequente qualificação para a "Champions" do próximo ano continua ao rubro: o Inter é terceiro classificado, com 62 poontos, seguido da Atalanta, com 59. A Roma é quinta classificada, com menos um ponto, 58, seguido do Torino e AC Milan, com 56.