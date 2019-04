FC Porto com adversário mais acessível na meia-final da Taça de Portugal de andebol

O FC Porto vai defrontar o Póvoa Andebol Clube, na meia-final da Taça de Portugal de andebol.



Decorreu esta segunda-feira o sorteio da "final-four" da prova, que se vai disputar em Sines. O FC Porto mede forças contra o clube poveiro, que milita no segundo escalão nacional, enquanto que Madeira SAD e Águas Santas disputam o outro lugar na final.

As meias-finais realizam-se no dia 1 de junho, com a final a ser disputada no dia seguinte, num calendário ainda sem horários definidos. O atual detentor da prova é o Benfica, que venceu o troféu na última temporada, na Régua.