Patriarca reitera apoio a decisões do Papa sobre proteção de menores

O cardeal patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, reforçou esta segunda-feira que a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) apoia as decisões do Papa Francisco em matéria de combate aos abusos de menores.



“No encontro em Roma sobre a proteção dos menores na Igreja, em que participei como presidente da CEP, acolhemos inteiramente tudo o que o Santo Padre decidiu e decida neste campo, como aliás vimos fazendo no seguimento do que estabelecemos em 2012”, afirmou D. Manuel Clemente, no arranque da assembleia plenária da CEP, em Fátima.

A declaração do presidente da CEP acontece numa altura de alguma divisão entre os bispos portugueses em relação à criação de comissões diocesanas para responder a este tipo de casos.

As conclusões da assembleia plenária serão conhecidas na quinta-feira.

Na intervenção desta segunda-feira, cardeal patriarca de Lisboa apelou a que, nas próximas eleições, os cristãos devem ter em conta a defesa da vida, a liberdade religiosa e o dever de contribuir para o bem comum.

D. Manuel Clemente revelou que os bispos vão ter em cima da mesa uma proposta da Carta Pastoral “Um olhar sobre Portugal e a Europa à luz da doutrina social da Igreja” que pretende ser um contributo para os momentos que se aproxima.