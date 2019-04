FC Porto prepara Desportivo das Aves com três ausências

O plantel do FC Porto arrancou, esta segunda-feira, a preparação para a receção ao Desportivo das Aves, com três ausências.

Sérgio Conceição não contou com Fabiano realizou treino condicionado e trabalho de ginásio, enquanto que Diogo Costa e Diogo Leite estiveram ao serviço da equipa sub-19, que conquistou a Youth League, frente ao Chelsea, em Nyon, na Suíça.

Os dragões voltam a treinar na terça-feira, às 10h30. O FC Porto-Desportivo das Aves está marcado para sábado, às 20h30, no Estádio do Dragão, jogo com relato na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.