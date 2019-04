Mário Silva e a conquista da Youth League. "É o culminar de um percurso brilhante"

Mário Silva, treinador da equipa de sub-19 do FC Porto, mostrou-se muito satisfeito com a conquista da Youth League, frente ao Chelsea. O técnico elogia a qualidade do trabalho na formação do clube portisa e fala no concretizar de um sonho.

"É o culminar de um percurso brilhante. É a vitória de um plantel, de uma estrutura, de um clube. Estamos de parabéns porque somos os primeiros em Portugal a conseguir isto. Muitas vezes se duvida da qualidade da formação do FC Porto, mas aqui mostramos que estamos bem vivos. Vamos continuar a trabalhar para conquistar ainda mais", começou por dizer, na "flash interview" do Porto Canal.

O técnico dos juniores do FC Porto diz que sentiu que a equipa estava preparada para vencer a prova, em Nyon, na Suíça: "Sentimos que poderia dar certo. Só falávamos de vencer a prova. Sabíamos que era difícil, mas senti uma atmosfera muito positiva, uma grande confiança. Alimentámos este sonho durante o percurso e conseguimos concretizar".

Mário Silva deixou um agradecimento especial à estrutura do FC Porto, e não esquecer os treinadores Rui Barros, da equipa B, e Sérgio Conceição, da equipa principal: "Um agradecimento a todos os que trabalham connosco, somos todos campeões europeus. Não posso esquecer o Rui Barros e o Sérgio Conceição, pela forma como me ajudaram. Ficamos todos gravados na história do futebol português".

FC Porto bateu o Chelsea por 3-1, na final, e tornou-se a primeira equipa portuguesa a conquistar o troféu.